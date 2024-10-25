Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Филиппины пока не особо популярны среди россиян. Но эксперты рассказали, почему это идеальное направление для отдыха зимой, сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, CC BY-SA 3.0

Филиппины — колоритная страна, предлагающая разнообразные приключения для туристов. В списке развлечений есть дайвинг, снорклинг, серфинг, трекинг, экскурсионные туры и отдых на пляжах.

Филиппины привлекают туристов из РФ своей культурой, низким языковым барьером и правосторонним дорожным движением.

Отсутствие прямых рейсов из России является основным фактором, сдерживающим поток туристов на Филиппины.

Местные жители дружелюбны и заботливы, но отношение к туристам может варьироваться в зависимости от региона.

Билеты и визы на Филиппины доступны с пересадками, стоимость варьируется от 30 до 60 тысяч рублей. Проживание на Филиппинах можно забронировать через Booking, Airbnb, Яндекс Путешествия и Островок.

Туристам рекомендуется быть готовыми к аскетичности местных, плохому мобильному интернету и трудностям с поиском подходящего размещения.

Уточнения

Филиппи́ны — островное государство в Юго-Восточной Азии.



Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

