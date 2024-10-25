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Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой

1:11
Туризм

Филиппины пока не особо популярны среди россиян. Но эксперты рассказали, почему это идеальное направление для отдыха зимой, сообщает "Рамблер".

Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez, CC BY-SA 3.0

Филиппины — колоритная страна, предлагающая разнообразные приключения для туристов. В списке развлечений есть дайвинг, снорклинг, серфинг, трекинг, экскурсионные туры и отдых на пляжах.

Филиппины привлекают туристов из РФ своей культурой, низким языковым барьером и правосторонним дорожным движением.

Отсутствие прямых рейсов из России является основным фактором, сдерживающим поток туристов на Филиппины.

Местные жители дружелюбны и заботливы, но отношение к туристам может варьироваться в зависимости от региона.

Билеты и визы на Филиппины доступны с пересадками, стоимость варьируется от 30 до 60 тысяч рублей. Проживание на Филиппинах можно забронировать через Booking, Airbnb, Яндекс Путешествия и Островок.

Туристам рекомендуется быть готовыми к аскетичности местных, плохому мобильному интернету и трудностям с поиском подходящего размещения.

Уточнения

Филиппи́ны — островное государство в Юго-Восточной Азии.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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