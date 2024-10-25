Почему туристам из России следует полететь на Филиппины этой зимой

Филиппины пока не особо популярны среди россиян. Но эксперты рассказали, почему это идеальное направление для отдыха зимой, сообщает "Рамблер".
Филиппины — колоритная страна, предлагающая разнообразные приключения для туристов. В списке развлечений есть дайвинг, снорклинг, серфинг, трекинг, экскурсионные туры и отдых на пляжах.
Филиппины привлекают туристов из РФ своей культурой, низким языковым барьером и правосторонним дорожным движением.
Отсутствие прямых рейсов из России является основным фактором, сдерживающим поток туристов на Филиппины.
Местные жители дружелюбны и заботливы, но отношение к туристам может варьироваться в зависимости от региона.
Билеты и визы на Филиппины доступны с пересадками, стоимость варьируется от 30 до 60 тысяч рублей. Проживание на Филиппинах можно забронировать через Booking, Airbnb, Яндекс Путешествия и Островок.
Туристам рекомендуется быть готовыми к аскетичности местных, плохому мобильному интернету и трудностям с поиском подходящего размещения.
Филиппи́ны — островное государство в Юго-Восточной Азии.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.