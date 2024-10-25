Путешествие по Дагестану: что посмотреть по пути в знаменитый аул-призрак

Эксперт рассказала, что посмотреть по дороге в знаменитый аул-призрак, сообщает "Рамблер".
Кандидат экономических наук Инара Сулейманова переехала из Москвы в Дагестан и стала гидом.
До этого Инара провела четырехдневный тур и поняла, что нашла свое призвание. Теперь она аттестованный гид по Дагестану начиная с 2023 года.
Однодневный маршрут из Махачкалы в Гамсутль включает Буйнакский перевал, Гимринский тоннель, Гимринское ущелье, Ирганайское водохранилище, Гунибский район, село Чох и село-призрак Гамсутль.
Гамсутль - село-призрак, опустевшее к концу XX века, сейчас является популярным туристическим местом. В окрестностях Гамсутля можно вкусно пообедать национальной кухней. В программу также может быть включено посещение Салтинского водопада.
Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.