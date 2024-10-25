Путешествие по Дагестану: что посмотреть по пути в знаменитый аул-призрак

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт рассказала, что посмотреть по дороге в знаменитый аул-призрак, сообщает "Рамблер".

Фото: flickr.com by Шамиль Магомедов, CC BY-SA 2.0

Кандидат экономических наук Инара Сулейманова переехала из Москвы в Дагестан и стала гидом.

До этого Инара провела четырехдневный тур и поняла, что нашла свое призвание. Теперь она аттестованный гид по Дагестану начиная с 2023 года.

Однодневный маршрут из Махачкалы в Гамсутль включает Буйнакский перевал, Гимринский тоннель, Гимринское ущелье, Ирганайское водохранилище, Гунибский район, село Чох и село-призрак Гамсутль.

Гамсутль - село-призрак, опустевшее к концу XX века, сейчас является популярным туристическим местом. В окрестностях Гамсутля можно вкусно пообедать национальной кухней. В программу также может быть включено посещение Салтинского водопада.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.

