Критика блюда обернулась трагедией: шеф-повар на Ибице напал на туриста

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

На испанском острове Ибица произошел инцидент, в котором шеф-повар ресторана напал на 72-летнего туриста после того, как тот раскритиковал поданное блюдо, сообщает "Лента".

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Пожилой мужчина находился в ресторане с друзьями и подругой, и, обнаружив, что блюдо не соответствует описанию в меню, отказался от него. Разъяренный шеф-повар подошел к столу и начал кричать на туриста, после чего толкнул его, из-за чего тот упал и ударился шеей о стул.

Пострадавший покинул ресторан и обратился к врачам, которые диагностировали незначительные ушибы. Однако впоследствии самочувствие мужчины ухудшилось, и повторный осмотр выявил два тромба в его груди.

Полиция арестовала шеф-повара за нанесение тяжких телесных повреждений гостю.

Уточнения

Иви́са или И́бица — остров в Средиземном море.



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