Критика блюда обернулась трагедией: шеф-повар на Ибице напал на туриста

На испанском острове Ибица произошел инцидент, в котором шеф-повар ресторана напал на 72-летнего туриста после того, как тот раскритиковал поданное блюдо, сообщает "Лента".
Пожилой мужчина находился в ресторане с друзьями и подругой, и, обнаружив, что блюдо не соответствует описанию в меню, отказался от него. Разъяренный шеф-повар подошел к столу и начал кричать на туриста, после чего толкнул его, из-за чего тот упал и ударился шеей о стул.
Пострадавший покинул ресторан и обратился к врачам, которые диагностировали незначительные ушибы. Однако впоследствии самочувствие мужчины ухудшилось, и повторный осмотр выявил два тромба в его груди.
Полиция арестовала шеф-повара за нанесение тяжких телесных повреждений гостю.
Иви́са или И́бица — остров в Средиземном море.
Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.