Россияне любят автопутешествия: Чёрное море — лидер по популярности среди туристов России

Согласно совместному исследованию сервисов "Авто.ру" и "Яндекс Путешествия", самым желанным направлением для автопутешествий среди россиян стало Черное море, сообщает "Рамблер".

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53% опрошенных в 2024 году отправились в путешествие по России на машине. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край (18% опрошенных), Санкт-Петербург (14%) и Крым (2%).

При планировании будущих поездок, 31% респондентов выбрали Черное море. Также в топ-лист самых желаемых направлений вошли Байкал (20%), Алтай (17%) и Карелия (16%).

Россияне охотно планируют автопутешествия на дальние расстояния: почти 66% респондентов готовы проехать за рулем более тысячи километров. При этом они ответственно подходят к подготовке: 53% проходят полное техобслуживание машины, а 35% — техосмотр.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Автомобильный туризм — путешествия людей в страны или местности, отличные от их постоянного места жительства, в которых основным средством передвижения выступает частный или арендованный автомобиль.

