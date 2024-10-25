С начала года туризм принес в бюджет Северной Осетии свыше 460 миллионов рублей, как сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он отметил, что наибольший вклад в финансовые поступления внесли услуги общественного питания и размещения туристов.
По сравнению с прошлым годом, доходы в сфере туризма увеличились на почти треть, составив более 472 миллионов рублей. Эти данные были предоставлены налоговой службой республики.
Участие Северной Осетии в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" способствовало увеличению потока туристов: в этом году регион посетило почти миллион человек, и ожидается дальнейший рост налоговых поступлений.
Северная Осетия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цæгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.