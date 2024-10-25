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Более 460 миллионов рублей принёс туризм в бюджет Северной Осетии с начала года

Туризм

С начала года туризм принес в бюджет Северной Осетии свыше 460 миллионов рублей, как сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он отметил, что наибольший вклад в финансовые поступления внесли услуги общественного питания и размещения туристов.

Более 460 миллионов рублей принёс туризм в бюджет Северной Осетии с начала года
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

По сравнению с прошлым годом, доходы в сфере туризма увеличились на почти треть, составив более 472 миллионов рублей. Эти данные были предоставлены налоговой службой республики.

Участие Северной Осетии в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства" способствовало увеличению потока туристов: в этом году регион посетило почти миллион человек, и ожидается дальнейший рост налоговых поступлений.

Уточнения

Северная Осетия (осет. Цӕгат Ирыстон, Цæгат Иристон), официально — Респу́блика Се́верная Осе́тия — Ала́ния (ирон. Республикӕ Цӕгат Ирыстон — Алани, дигор. 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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