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Турпоток на Хайнань будет расти в 2025 году благодаря прямым рейсам

1:14
Туризм

С декабря 2024 года туроператоры отправили на китайский остров Хайнань около 74 тысяч российских путешественников. Ожидается, что в следующем году популярность отдыха на этом курорте будет только расти благодаря увеличению числа прямых авиарейсов.

Турпоток на Хайнань будет расти в 2025 году благодаря прямым рейсам
Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, CC BY 2.0

Заместитель генерального директора туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко отметила, что фиксируется восстановление спроса, который наблюдался до пандемии. В значительной мере это связано с расширением прямого авиасообщения. В декабре 2023 года возобновился рейс между Москвой и южной столицей острова, городом Санья. Сейчас туры с прямыми перелетами доступны не только для москвичей, но и для жителей Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.

Также Костенко подчеркнула, что значимую роль в росте интереса к этому направлению играет безвизовый режим — с февраля 2024 года российские туристы смогут посещать Хайнань без визы, если отправляются прямым рейсом и планируют оставаться не дольше 30 дней.

Уточнения

Хайна́нь (кит. упр. 海南, пиньинь Hǎinán, буквально: «морской юг») — провинция на юге Китая. Включает в себя крупный одноимённый остров и ряд малых островов: Цичжоу, Дачжоудао, Симаочжоу и другие. Согласно переписи 2020 года в провинции проживало 10,081 млн человек.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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