Два города Свердловской области не планируют вводить туристический налог

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Некоторые населённые пункты Свердловской области не намерены вводить туристический налог в ближайшем будущем.

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"На данный момент данный вопрос не стоит на повестке дня", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Аналогичные заявления поступили и из пресс-службы мэрии Ирбита, где также отметили, что введение туристического налога не планируется.

Ранее стало известно о том, что в качестве экспериментального проекта с 2025 года подобный налог планируют ввести в Екатеринбурге и соседних городах: Арамиле, Белоярском, Заречном, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Ревде, Дегтярске, Полевском и Сысерти, передает "Интерфакс".