Два города Свердловской области не планируют вводить туристический налог

Некоторые населённые пункты Свердловской области не намерены вводить туристический налог в ближайшем будущем.
"На данный момент данный вопрос не стоит на повестке дня", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Аналогичные заявления поступили и из пресс-службы мэрии Ирбита, где также отметили, что введение туристического налога не планируется.
Ранее стало известно о том, что в качестве экспериментального проекта с 2025 года подобный налог планируют ввести в Екатеринбурге и соседних городах: Арамиле, Белоярском, Заречном, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Ревде, Дегтярске, Полевском и Сысерти, передает "Интерфакс".
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.