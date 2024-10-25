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Два города Свердловской области не планируют вводить туристический налог

0:50
Туризм

Некоторые населённые пункты Свердловской области не намерены вводить туристический налог в ближайшем будущем.

Два города Свердловской области не планируют вводить туристический налог
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"На данный момент данный вопрос не стоит на повестке дня", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Аналогичные заявления поступили и из пресс-службы мэрии Ирбита, где также отметили, что введение туристического налога не планируется.

Ранее стало известно о том, что в качестве экспериментального проекта с 2025 года подобный налог планируют ввести в Екатеринбурге и соседних городах: Арамиле, Белоярском, Заречном, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Первоуральске, Ревде, Дегтярске, Полевском и Сысерти, передает "Интерфакс".

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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