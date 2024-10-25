Туристический налог введут в Орле с 2025 года

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Орле с 2025 года начнёт действовать туристический налог. Это решение было принято единогласно на заседании Орловского городского совета народных депутатов, как сообщает РИА Новости.

Средства, полученные от этого налoгa, будут направлены на поддержание, благоустройство, ремонт и модернизацию объектов городской инфраструктуры.

Ставки налога будут расти постепенно: в 2025 году она составит 1% от стоимости проживания, а к 2029 году достигнет 5%. Налог обязаны уплачивать как юридические, так и физические лица, предоставляющие услуги, которые подпадают под налогообложение.

С 2025 года аналогичный налог будет введён и в Республике Алтай. На начальном этапе его ставка составит 1% и не менее 100 рублей. В дальнейшем планируется его увеличение. В правительстве региона подчеркнули, что такие меры позволят пополнить бюджет минимум на 134,2 миллиона рублей в год.