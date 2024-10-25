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UTair изменяет правила провоза ручной клади

1:07
Туризм

Авиакомпания UTair обновила правила провоза ручной клади на своих рейсах. Теперь пассажиры могут брать с собой ноутбук в отдельной сумке сверх установленной нормы, которая составляет 5 кг с максимальными габаритами 40х30х20 см. Ранее устройство должно было помещаться в эти ограничения вместе с остальными вещами.

UTair изменяет правила провоза ручной клади
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Новая сумка для ноутбука должна быть жесткой и соответствовать размерам устройства, при этом ее толщина не должна превышать 10 см. Внутри могут находиться лишь сам ноутбук и его комплектующие, такие как мышь, зарядное устройство, гарнитура и записная книжка. Использовать эту сумку для перевозки других вещей не рекомендуется.

"Сотрудники Utair могут предложить вам продемонстрировать содержимое. Если в ней окажутся посторонние вещи, помимо перечисленных выше, сумку примут к перевозке по правилам провоза дополнительной ручной клади, за которую придется заплатить отдельно", — рассказали в авиакомпании.

Уточнения

Ручная кладь - ограниченный по весу груз, который пассажир берёт с собой на борт пассажирского транспортного средства, не сдавая в багажное отделение.

Ноутбук - переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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