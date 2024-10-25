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На Мальдивах скоро вступит в силу полный запрет на использование и ввоз вейпов

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Туризм

С 15 декабря на Мальдивах вводится запрет на использование, хранение и распространение электронных сигарет. Ввоз вейпов в страну будет запрещён уже с 15 ноября. Устройства, обнаруженные у туристов в багаже, будут конфискованы при прохождении таможенного контроля.

На Мальдивах скоро вступит в силу полный запрет на использование и ввоз вейпов
Фото: web.archive.org by romaneau, CC0

Это решение принято президентом страны по рекомендации медицинской ассоциации Maldives NCD Alliance, сообщает издание Avas. Врачи выразили обеспокоенность ростом популярности вейпов, что, по их мнению, способствует увеличению числа неинфекционных заболеваний среди населения.

Помимо этого, на территорию Мальдив запрещён ввоз алкоголя.

Уточнения

Мальди́вы — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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