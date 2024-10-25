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Турэксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе в межсезонье

0:50
Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что для желающих сэкономить на отдыхе лучшим вариантом могут стать туры в межсезонье.

Турэксперт рассказал, как сэкономить на отдыхе в межсезонье
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

По его словам, спрос на путешествия не только не снижается, но и продолжает расти. Однако Горин отметил, что стоимость туристических поездок увеличивается на 10-20% каждый год, поэтому нужно знать, как можно сэкономить.

Эксперт советует обратить внимание на акции раннего бронирования, которые позволяют получить скидки до 40%. Ещё один способ сэкономить — выбирать туристические пакеты, включающие перелёт и проживание. Это может заметно сократить расходы на отдых, особенно в межсезонье, когда цены на туры традиционно ниже, чем в разгар сезона.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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