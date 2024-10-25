Туристка выпала с 14-го этажа океанского лайнера

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Багамских островах 66-летняя туристка выпала с 14-го этажа океанского лайнера и пропала. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Ferrer, CC BY 4.0

Инцидент произошёл вечером 22 октября. Отмечается, что пассажиры судна перепугались из-за происшествия. Когда экипаж лайнера узнал о выпадении женщины за борт, то незамедлительно приступил к поисково-спасательным работам. Всполедствии на поиски путешественницы отправили вертолёт, а также несколько катеров. Тем не менее, её так и не удалось найти.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы заплатили большие суммы за круиз, однако получили неисправное судно.

Уточнения

Бага́мские Острова́ — государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.

