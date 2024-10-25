Министр культуры Франции предложила ввести плату за вход в собор Парижской Богоматери

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Французский министр культуры Рашида Дати предложила ввести плату за вход в собор Парижской Богоматери, сообщает "Туристер".

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, CC BY 2.0

"Я предложила архиепископу Парижа установить символическую плату для всех туристов и направлять эти средства на сохранение французских церквей", — заявила она.

По ее мнению, символическая плата в 5 евро с человека за визит позволит собрать около 75 миллионов евро в год, которые можно будет направить на восстановление церквей по всей Франции.

Собор Нотр-Дам, пострадавший от пожара в 2019 году, должен открыться для посетителей 8 декабря 2024 года, а полное завершение восстановительных работ планируется к 2029-2030 годам.

Уточнения

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



Собо́р Пари́жской Богома́тери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы.

