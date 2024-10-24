Цены на годовые абонементы Disney World увеличились

Disney World повышает цены на свои годовые абонементы, сообщает CNN.
Курорт в Орландо, штат Флорида, повысил цены на все четыре уровня своих абонементов.
Премиальный годовой абонемент Disney Incredi-Pass теперь стоит 1549 долларов. Билет Incredi-Pass не имеет срока действия и может быть приобретен людьми, проживающими за пределами штата Флорида.
Цены на три годовых абонемента более низкого уровня также выросли.
Обладатели годового абонемента получают бесплатную парковку, скидки на еду и напитки, а также другие льготы.
Повышение цен в Диснейленде и других тематических парках стало ежегодной традицией.
Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.