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Цены на годовые абонементы Disney World увеличились

Туризм

Disney World повышает цены на свои годовые абонементы, сообщает CNN.

Цены на годовые абонементы Disney World увеличились
Фото: commons.wikimedia.org by J.-H. Janßen, PDM

Курорт в Орландо, штат Флорида, повысил цены на все четыре уровня своих абонементов.

Премиальный годовой абонемент Disney Incredi-Pass теперь стоит 1549 долларов. Билет Incredi-Pass не имеет срока действия и может быть приобретен людьми, проживающими за пределами штата Флорида.

Цены на три годовых абонемента более низкого уровня также выросли.

Обладатели годового абонемента получают бесплатную парковку, скидки на еду и напитки, а также другие льготы.

Повышение цен в Диснейленде и других тематических парках стало ежегодной традицией.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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