Турист уехал из США в Японию на полгода, но 32 года спустя всё ещё там

Этот человек покинул США, чтобы посетить Японию за шесть месяцев, но 32 года спустя он все еще там, сообщает CNN.
Дэйв Пруха, бывший университетский профессор, прожил в Японии 32 года. Пруха изначально планировал побыть в Японии полгода-год, но остался на всю жизнь.
Он основал американскую компанию по производству крафтового пива в Японии. Пруха полюбил Японию с самого начала и считает ее отличным местом для жизни.
Он отмечает, что японцы очень вежливы и не вмешиваются в чужие дела. Пруха считает, что Япония богата культурой и традициями, обычаями и интересными привычками.
Он также отмечает, что в Японии поощряют людей быть индивидуальными и высказывать свое мнение открыто. Пруха говорит, что больше не считает себя иностранцем в Японии и чувствует себя частью общества.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.