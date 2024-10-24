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Турист уехал из США в Японию на полгода, но 32 года спустя всё ещё там

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Туризм

Этот человек покинул США, чтобы посетить Японию за шесть месяцев, но 32 года спустя он все еще там, сообщает CNN.

Турист уехал из США в Японию на полгода, но 32 года спустя всё ещё там
Фото: flickr.com by Dang Son

Дэйв Пруха, бывший университетский профессор, прожил в Японии 32 года. Пруха изначально планировал побыть в Японии полгода-год, но остался на всю жизнь.

Он основал американскую компанию по производству крафтового пива в Японии. Пруха полюбил Японию с самого начала и считает ее отличным местом для жизни.

Он отмечает, что японцы очень вежливы и не вмешиваются в чужие дела. Пруха считает, что Япония богата культурой и традициями, обычаями и интересными привычками.

Он также отмечает, что в Японии поощряют людей быть индивидуальными и высказывать свое мнение открыто. Пруха говорит, что больше не считает себя иностранцем в Японии и чувствует себя частью общества.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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