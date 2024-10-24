Сэндвич с жареной болонской колбасой — это одновременно и ковбойская "комфортная еда", и блюдо "пятизвездочного ресторана", сообщает FoxBusiness.
Кент Роллинз, владелец ранчо и ведущий шоу "Ковбойская кулинария", разработал рецепт сэндвича с жареной болонской колбасой.
Роллинз считает болонскую колбасу вкусной и экономичной альтернативой стейку.
Рецепт подразумевает копчение болонской колбасы и приготовление на гриле с луком, халапеньо, сыром и техасскими тостами.
Роллинз рекомендует покупать говяжью болонскую колбасу из-за более высокого качества продукта.
Рецепт был опубликован в рамках празднования Национального дня Болоньи 1 октября.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
Колбаса́ — пищевой продукт; классообразующий тип колбасных изделий, представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке.
Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.