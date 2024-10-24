Нетуристическое место: город в Японии, где сугробы достигают 8 метров

Согласно данным американских синоптиков, в японском городе Аомори наблюдаются самые снежные зимы в мире, сообщает "Рамблер". Высота снежного покрова здесь может достигать впечатляющих восьми метров!
Чтобы передвигаться по городу, местным жителям приходится прорубать настоящие снежные коридоры.
Аомори расположен на севере острова Хонсю и славится влажным климатом и горой Хаккода, которые создают идеальные условия для обильных снегопадов.
Жители Аомори вынуждены бороться с огромным количеством снега, очищая свои участки и тротуары, которые специально оборудованы для зимнего периода.
Важно отметить, что в России самые высокие сугробы наблюдаются на Камчатке, где средняя высота снежного покрова превышает два метра.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
Сугроб — отложение снега во время метелей и снегопадов.
Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.