Нетуристическое место: город в Японии, где сугробы достигают 8 метров

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным американских синоптиков, в японском городе Аомори наблюдаются самые снежные зимы в мире, сообщает "Рамблер". Высота снежного покрова здесь может достигать впечатляющих восьми метров!

Фото: Вадим Савицкий

Чтобы передвигаться по городу, местным жителям приходится прорубать настоящие снежные коридоры.

Аомори расположен на севере острова Хонсю и славится влажным климатом и горой Хаккода, которые создают идеальные условия для обильных снегопадов.

Жители Аомори вынуждены бороться с огромным количеством снега, очищая свои участки и тротуары, которые специально оборудованы для зимнего периода.

Важно отметить, что в России самые высокие сугробы наблюдаются на Камчатке, где средняя высота снежного покрова превышает два метра.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



Сугроб — отложение снега во время метелей и снегопадов.

