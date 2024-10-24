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В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника

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Туризм

Появилась информация о том, что в 14-м корпусе Нижегородского кремля, также известного как Дом правительства, может быть построена современная гостиница, сообщает "Рамблер".  Два корпуса уже функционируют, а третий находится в стадии завершения.

В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника
Фото: web.archive.org by Aleksey Igonin, CC BY-SA 3.0

Источник в Нижегородском кремле подтвердил, что вопрос обсуждался на совещании с заместителем губернатора, и строительство гостиницы может быть реализовано после того, как органы власти переедут в здание на площади Сенной, а территория кремля будет отдана под музейное пространство.

В региональном правительстве официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, заявив, что на данный момент преждевременно говорить о каких-либо новых решениях.

Завершение строительства последнего блока корпуса планируется до 2027 года.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

Гости́ница оте́ль — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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