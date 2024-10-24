В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника

Появилась информация о том, что в 14-м корпусе Нижегородского кремля, также известного как Дом правительства, может быть построена современная гостиница, сообщает "Рамблер". Два корпуса уже функционируют, а третий находится в стадии завершения.
Источник в Нижегородском кремле подтвердил, что вопрос обсуждался на совещании с заместителем губернатора, и строительство гостиницы может быть реализовано после того, как органы власти переедут в здание на площади Сенной, а территория кремля будет отдана под музейное пространство.
В региональном правительстве официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию, заявив, что на данный момент преждевременно говорить о каких-либо новых решениях.
Завершение строительства последнего блока корпуса планируется до 2027 года.
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