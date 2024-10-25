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В какие регионы России отправиться путешественнику для изучения этнокультуры

1:50
Туризм

В какие регионы России стоит отправиться путешественнику, чтобы погрузиться в этнокультуру? Сервис путешествий "Туту" составил рейтинг, в который вошли семь регионов.

В какие регионы России отправиться путешественнику для изучения этнокультуры
Фото: commons.wikimedia.org by Konstantin Mednikov, CC BY-SA 3.0

Если вы хотите полюбоваться северным сиянием, попробовать настоящую уху и познакомиться с саамами, то стоит отправиться в Мурманскую область,

Познакомиться с бытом саамов можно в местной деревушке "Самь-Сыйт". Там же можно погладить оленей, стать обладателем амулета на счастье, покататься на хаски.

В Архангельской области можно узнать о поморах, в некоторых кафе путешественникам предлагают попробовать блюда поморской кухни, в том числе знаменитую уху. В деревне Кимжа сохранились мельницы-столбовки. Также там можно полюбоваться на северное сияние!

Для разговора по душам с шаманами в поисках смысла жизни стоит отправиться на Алтай, также в республике популярны этноглэмпинги.

Пожить в юртах и познакомиться с бытом бурятов и эвенков можно в Иркутской области, можно побывать в местах силы, таких как остров Ольхон, обязательно загляните в архитектурно-этнографический музей "Тальцы", который посвящён коренным народам Прибайкалья.

Бурятия тоже заслужила отдельного упоминания в рейтинге. В основном туда едут для посещения дацанов — буддийских монастырей, где можно, например, помедитировать. Самый известный дацан — Иволгинский, он находится примерно в 40 км от Улан-Удэ.

В Калмыкии путешественников ждут древние храмы, блюда местной кухни, священный тополь с родниками.

Хакасия — ещё одно необычное направление, где можно познакомиться с бытом хакасов, узнать больше о сказках, легендах и мифах.

Уточнения

Этнический туризм — одно из направлений туризма, имеющее ярко выраженные этнические, языковые и культурные составляющие.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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