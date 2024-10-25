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Этот трюк для путешественников изменит ваш отдых

1:36
Туризм

Когда мы отправляемся в отпуск, всегда хочется максимально расслабиться и получить удовольствие.

Этот трюк для путешественников изменит ваш отдых
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако один из факторов, который может испортить отдых в отеле, — это неудобное регулирование температуры в номере. Часто системы управления отоплением или кондиционированием требуют, чтобы в устройство на стене был вставлен ключ-карта от номера.

Когда вы вынимаете его, система выключается, и по возвращению вас может ждать неприятно холодная или жаркая комната.

Один простой и эффективный трюк может решить эту проблему.

Блогер в соцсетях, поделилась хитростью, которая поможет поддерживать комфортную температуру в номере, даже когда вы находитесь вне его.

Секрет в том, чтобы вместо ключа использовать любую другую карту, например, читательский билет или бонусную карту. Это позволит системе управления оставаться включенной и продолжать поддерживать нужный климат в комнате, пока вы наслаждаетесь ужином.

Хотя некоторые пользователи сомневаются в этичности постоянного использования электричества таким образом, она поясняет, что она оставляет кондиционер включённым всего на 30 минут, чтобы создать идеальные условия для сна.

Также этот трюк удобен, если вы хотите, чтобы мини-бар в номере оставался холодным для хранения еды или напитков.

Многие комментаторы отметили, что этот лайфхак значительно улучшает качество пребывания в отеле, избавляя от лишних хлопот с температурой и позволяя сосредоточиться на отдыхе.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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