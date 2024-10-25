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Теперь нарушителей будут стыдить: как изменится посадка в самолёты

Туризм

Очереди — часть нашей повседневной жизни, и когда кто-то пытается проскользнуть без очереди, это не только грубо, но и нарушает принципы справедливости.

Теперь нарушителей будут стыдить: как изменится посадка в самолёты
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

В аэропортах такие ситуации особенно раздражают, и теперь одна авиакомпания в США ищет решение этой проблемы.

American Airlines тестирует новую технологию, которая помогает бороться с нарушителями очередей при посадке.

В традиционном процессе пассажиры первого класса садятся раньше, а те, кто платит за приоритет, получают возможность первыми занять удобные места и разместить багаж. Но некоторые пытаются обмануть систему, встав в очередь не своей группы, чтобы занять верхние полки в салоне.

В ответ на это, American Airlines тестирует систему, которая при сканировании посадочного талона сообщает пассажиру, в правильной ли он очереди. Если кто-то пытается пройти раньше времени, раздается звуковой сигнал, заставляющий вернуться и дождаться своей очереди.

Эта технология сейчас тестируется в двух аэропортах США: в Альбукерке и Тусоне.

Пока отзывы положительные, и она не замедляет процесс посадки. В ближайшее время нововведение может появиться и в других аэропортах

Уточнения

American Airlines Inc. (Аме́рикан Э́йрлайнс, сокращается как American или AA) — национальная авиакомпания США, штаб-квартира которой расположена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США. 

Альбуке́рке (англ. Albuquerque, американское произношение: [ˈælbəkɜɹki] ) — город на юго-западе США, крупнейший город штата Нью-Мексико, административный центр округа Берналийо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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