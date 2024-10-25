Охридское озеро: оазис чистоты и красоты на Балканах

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Охридское озеро в Северной Македонии — уникальный природный оазис, где кристально чистая вода переливается бирюзовыми оттенками, отражая небо и заснеженные вершины окружающих гор.

Фото: commons.wikimedia.org by VaNadisone, CC BY-SA 4.0

Вдоль берегов, усыпанных цветами, идет длинная деревянная дорожка, проходящая мимо беседок в азиатском стиле.

Северная Македония, транзитная страна на Балканах, чаще всего остается в стороне от туристических маршрутов. Большинство путешественников ограничиваются столицей, Скопье, известной своими монументальными статуями.

Однако настоящая жемчужина страны находится на юге — это Охридское озеро. С площадью более 350 квадратных километров и глубиной до 300 метров, оно частично расположено и в Албании.

Город Охрид, расположенный на берегу, входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является местом, где встречаются разные культуры. Здесь православные монастыри соседствуют с мечетями и греческими амфитеатрами.

Ледниковая вода делает озеро невероятно чистым, а благодаря ограничениям на судоходство и использование моторных лодок оно сохраняет свою чистоту.

Вдоль берегов — комфортные зоны для купания, потрясающие природные пейзажи и масса культурных достопримечательностей.

Помимо этого, в окрестностях Охрида простираются горы, идеально подходящие для пеших прогулок и зимних видов спорта. Проживание здесь доступное: аренда комнат в традиционных домах стоит около 20 евро за ночь в несезон, что делает Охрид дешевле других популярных мест в Европе.

Одно из ключевых мест для посещения — монастырь Святого Наума, известный не только своей архитектурой, но и павлинами, свободно разгуливающими по его территории.

Здесь также можно увидеть природные источники, питающие озеро чистейшей водой круглый год. Интересен и музей на воде Плоха Михов Град, в котором реконструировано древнее поселение рыбаков, о котором упоминал Геродот.

Старый город Охрида хранит уникальные греческие амфитеатры, средневековые крепости и уютные пляжи, а его ресторанчики, скрытые от туристических глаз, предлагают блюда местной кухни, такие как фаршированные виноградные листья, борек и шопский салат.

И, конечно, нельзя пропустить свежую рыбу, которую готовят на гриле прямо у вас на глазах.

Уточнения

О́хрид (макед. и болг. Охрид, алб. Ohër/Ohri, тур. Ohri, греч. Αχρίδα, Οχρίδα) — город на восточном берегу Охридского озера в Северной Македонии, по одному из предположений название Охрид — славянского происхождения и означает «на гряде», то есть «на горе́».



Монастырь Святого Наума (макед. Манастир „Св. Наум“) — монастырь Македонской православной церкви в Северной Македонии. Расположен на юго-восточном берегу Охридского озера, 30 км к югу от Охрида, монастырь был основан в 893—900 годах святым Наумом Охридским, младшим учеником Кирилла и Мефодия, при содействии болгарских правителей Бориса и Симеона.

