Старые долларовые купюры могут стать проблемой за границей

2:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин призвал россиян обратить внимание на сложности, связанные со старыми долларами за границей. Эта проблема актуальна уже два года: многие популярные направления для российских туристов не принимают доллары, выпущенные до 2013 года, или предлагают невыгодный курс их обмена.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

"Туроператоры уже два года сталкиваются с вопросами туристов по поводу того, что за рубежом не принимают долларовые купюры, выпущенные до 2013 года. А в тех странах, где они принимаются, предлагают невыгодный курс обмена, который может отличаться от 0,5% до 10% в худшую сторону. Надо также помнить, что обменные пункты и банки очень внимательно относятся к состоянию купюр, и если на них есть проколы, надписи, обрывы, это тоже может стать быть поводом для отказа в обменной операции. Кроме того, во многих странах периодически происходит замена купюр старого образца", — отметил Горин.

Для наличности в зарубежных поездках вице-президент РСТ советует приобретать валюту страны назначения в России. При этом он предостерег от покупки юаней для обмена в других странах, поскольку многие обменные операции происходят по неблагоприятным курсам. "Разница при обмене может достигать от 7% до 14%", — добавил он.

Горин также отметил, что российские банки принимают доллары всех образцов и обменять старые купюры на новые в России удобно, хотя обменный курс может быть невыгодным.

Для безналичных платежей некоторые туристы используют карты Visa и MasterCard, которые предлагаются в третьих странах. "Но здесь также надо учитывать процент конвертации, так как очень часто это происходит через валюту той страны, где оформляется карта", — уточнил Горин.

Также вице-президент РСТ порекомендовал использовать евро, так как с ними значительно меньше проблем. "Удобнее иметь эту валюту, так как с ней меньше проблем. Но здесь также есть важная рекомендация — выбирать купюры номиналом 50 или 100 евро, так как с купюрами 200 и 500 возникают трудности в торговых точках ряда стран. Разменять их на более мелкие в обменном пункте нельзя, только в банке при наличии паспорта", — подытожил он.

Кроме того, эксперт предложил следить за информацией о картах "Мир" на официальном сайте платежной системы. Он отметил, что хотя на сайте нет данных о странах, где эти карты принимаются, в некоторых странах они могут обслуживаться на пилотном формате в определенных банкоматах и терминалах, например, на Кубе. Тем не менее, важно учитывать курс конвертации даже в таких случаях.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $.



Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран "еврозоны".



Платёжная система "Мир" - российская национальная платёжная система, предоставляющая услуги проведения платёжных операций и выпускающая банковские карты.

