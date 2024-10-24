Россиян призвали путешествовать по стране из-за проблем с долларом

Россияне должны задуматься о том, чтобы отказаться от накопления средств в долларах США, поскольку это может привести к значительным потерям. Многие туристы уже столкнулись с проблемой невозможности обмена старых долларов за границей. Это служит хорошим аргументом против использования американской валюты и путешествий в другие государства, как отметил в интервью RT председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.

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В условиях текущих экономических вызовов многие страны БРИКС стремятся перейти на альтернативные валюты для обеспечения своей экономической независимости, подчеркнул депутат. Все больше государств начинают избегать расчетов в американской и европейской валютах, что, по его мнению, свидетельствует о скором угасании долларовой гегемонии.

Что касается отдыха, стоит сосредоточиться на внутреннем туризме, который не подвержен внешним ограничениям и рискам. В настоящее время эта сфера активно развивается, а государственная политика нацелена на поддержку и развитие туристической инфраструктуры, как отметил парламентарий.