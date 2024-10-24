Власти Таиланда введут туристический сбор с иностранцев

0:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство туризма Таиланда объявило, что с начала следующего года иностранные туристы обязаны будут оплачивать сбор в размере 300 батов за въезд в страну. Законопроект, касающийся этой инициативы, будет представлен кабмину на рассмотрение в январе.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

На первом этапе планируется, что этот туристический налог будет взиматься только с тех, кто прибывает по воздуху. В дальнейшем данная мера будет также распространена на тех, кто пересекает границу по земле.

Кроме того, в рамках этого сбора будет включена и туристическая страховка. Взнос за страховку составит 60 батов. Полис будет действовать в течение 30 дней. В случае наступления страхового случая, при летальном исходе предусмотрена выплата в размере 1,5 миллиона батов, а при получении травм — 500 тысяч батов.