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Власти Таиланда введут туристический сбор с иностранцев

0:58
Туризм

Министерство туризма Таиланда объявило, что с начала следующего года иностранные туристы обязаны будут оплачивать сбор в размере 300 батов за въезд в страну. Законопроект, касающийся этой инициативы, будет представлен кабмину на рассмотрение в январе.

Власти Таиланда введут туристический сбор с иностранцев
Фото: unsplash.com by Tomas Salas, CC0

На первом этапе планируется, что этот туристический налог будет взиматься только с тех, кто прибывает по воздуху. В дальнейшем данная мера будет также распространена на тех, кто пересекает границу по земле.

Кроме того, в рамках этого сбора будет включена и туристическая страховка. Взнос за страховку составит 60 батов. Полис будет действовать в течение 30 дней. В случае наступления страхового случая, при летальном исходе предусмотрена выплата в размере 1,5 миллиона батов, а при получении травм — 500 тысяч батов.

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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