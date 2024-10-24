Какие города и страны признаны самыми безопасными в 2025 году: данные исследования

Американская страховая компания Berkshire Hathaway Travel Protection опубликовала рейтинг самых безопасных стран и городов для путешествий в 2025 году. Исследование основано на отзывах американских туристов, которые путешествовали в течение последних пяти лет.
При составлении рейтинга учитывались шесть факторов: меры по борьбе с преступностью, защита от терроризма, безопасность на дорогах, уровень развития здравоохранения, а также данные о дискриминации по половому и расовому признаку.
В топ-15 безопасных стран вошли Исландия, Австралия, Канада, Ирландия, Швейцария, Новая Зеландия, Германия, Норвегия, Япония, Дания, Португалия, Испания, Великобритания, Нидерланды и Швеция. Среди самых безопасных городов оказались Рейкьявик (Исландия), Копенгаген (Дания) и Амстердам (Нидерланды). В список также попали Токио, Сидней, Монреаль, Сеул, Сингапур, Берлин, Гонконг, Венеция, Лондон, Гонолулу, Дубай и Барселона.
Интересно, что Гонолулу, который в прошлом году был признан самым безопасным городом, в этом году потерял свои позиции и откатился на 13-е место.
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