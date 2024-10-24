Туроператоры сообщили о снижении цен на туры в Турцию в ноябре

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ноябре россиян ожидают выгодные предложения на отдых "всё включено" в Турции — от доступных вариантов до роскошных люксовых отелей. Туроператоры сообщили АТОР, что цены на туры в этом месяце снизились в среднем на 15-30% по сравнению с октябрём.

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Например, туры в отели 3* и 4* с вылетом из Москвы 1 ноября на 10 ночей можно приобрести за 120-135 тысяч рублей на двоих ("всё включено", включая перелёт и трансфер). Проживание в отелях 5* обойдётся от 150-170 тысяч рублей. Особенно заметно подешевели люксовые туры: начиная с середины ноября, их стоимость снижается на 20-30%, что позволяет сэкономить десятки и даже сотни тысяч рублей.

Однако стоит учесть, что в начале ноября, из-за школьных каникул и праздников, цены на туры традиционно выше. Некоторые отели уже полностью забронированы, а другие увеличили стоимость. В этот период отдых в отелях 5* стоит от 167 до 230 тысяч рублей за 10 ночей, а в 5* Deluxe — от 300 тысяч рублей и выше.

После праздников, во второй половине ноября, цены значительно снижаются: в отелях среднего уровня скидки составляют 9-15%, а в сегменте люкса, включая самые премиальные варианты, они достигают 20-32%. В конце ноября и начале декабря можно рассчитывать на падение цен на 20-30% по сравнению с началом месяца. Так, тур в отель MAXX Royal Belek 5* на 10 ночей с вылетом из Москвы 1 ноября обойдётся в 743 тысячи рублей, а 25 ноября его цена составит уже 443 тысячи. Аналогично снизится стоимость туров в популярный "Риксос" — с 530 до 345 тысяч рублей.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

