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Власти Шри-Ланки запустили горячую линию для помощи туристам

0:56
Туризм

Шри-Ланка усиливает меры безопасности для туристов. В связи с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке и в Восточной Европе власти страны приняли решение усилить безопасность путешественников. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Шри-Ланки запустили горячую линию для помощи туристам
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

План предполагает расширение полномочий специального отдела полиции по туризму, а также активизацию горячей линии, доступной по номеру 1997. Туристы смогут обращаться туда в случае возникновения проблем. Кроме того, владельцам гостиниц рекомендовано предпринять дополнительные меры для защиты гостей и их имущества от возможных краж.

По данным властей, с начала 2024 года на Шри-Ланку прибыли 1,48 миллиона туристов. Россияне стали третьими по числу прибытий, уступив только жителям Индии и Великобритании.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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