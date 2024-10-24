Власти Шри-Ланки запустили горячую линию для помощи туристам

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Шри-Ланка усиливает меры безопасности для туристов. В связи с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке и в Восточной Европе власти страны приняли решение усилить безопасность путешественников. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, CC BY 2.0

План предполагает расширение полномочий специального отдела полиции по туризму, а также активизацию горячей линии, доступной по номеру 1997. Туристы смогут обращаться туда в случае возникновения проблем. Кроме того, владельцам гостиниц рекомендовано предпринять дополнительные меры для защиты гостей и их имущества от возможных краж.

По данным властей, с начала 2024 года на Шри-Ланку прибыли 1,48 миллиона туристов. Россияне стали третьими по числу прибытий, уступив только жителям Индии и Великобритании.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

