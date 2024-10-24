Таиланд вводит новый туристический сбор для иностранцев с 2025 года

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство туризма Таиланда сообщило, что с нового года иностранные туристы будут обязаны платить 300 батов (около 850 рублей) за въезд в страну. Законопроект о введении этой меры планируют представить на рассмотрение кабинета министров уже в январе.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

На первом этапе сбор будут взимать с иностранцев, которые прилетают в Таиланд воздушным транспортом, а в будущем его распространят и на туристов, пересекающих границы по суше, сообщает газета Bangkok Post.

По словам главы Министерства туризма Таиланда Соравонга Тхиентхонга, туристам необходимо будет оплачивать сбор заранее, до приезда в страну. Для этого разрабатываются специальный сайт и мобильное приложение. Однако система "Мир" в Таиланде не действует, поэтому российским туристам придётся искать альтернативные способы оплаты. Чиновник отметил, что система будет напоминать южнокорейскую K-ETA.

Кроме того, в туристический сбор включат страхование для путешественников, стоимость которого составит 60 батов (около 170 рублей). Полис будет действовать 30 дней и покроет выплаты в случае смерти (1,5 млн батов, или около 4 млн рублей) и травм (500 тыс. батов, или около 1,5 млн рублей).

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.

