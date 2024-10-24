Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-футболист Канищев сомневается, что Сантосу нужна игра за сборную России
Комбинирование обоев: секреты создания объёмного эффекта
Светлана Крючкова рассказала, как прокусила Збруеву палец на пробах, и это сыграло огромную роль в её жизни
Подзимний посев: как подготовить грядки к зиме и весенним урожаям
Как санкции повлияли на сотрудничество между Россией и Китаем
Китай ускоряет автоматизацию: роботы взялись за электромобили
Уход за кутикулой: какие масла помогут сохранить красоту и здоровье ногтей?
Смертельные ДТП: что приводит к трагедиям на дороге
Эксперт Балашов напомнил, что на рост цен на рыбу влияет природный фактор: год через год

На курорте Алтая создадут 30 километров горнолыжных трасс

0:51
Туризм

На строительство 30 километров горнолыжных трасс и двух подвесных канатных дорог на курорте "Манжерок" (Алтай) направят более 22 миллиардов рублей. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе места отдыха.

На курорте Алтая создадут 30 километров горнолыжных трасс
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предполагается, что новые объекты построят к 2026 году. После реализации проекта общая протяжённость трасс составит свыше 80 километров, а число канатных дорог возрастёт до 7. При этом известно, что в зимнем сезоне 2024-2025 годов будут работать примерно 50 километров трасс и 5 канатных дорог.

Ранее Pravda.Ru писала, что скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога.

Уточнения

Всесезонный курорт "Манжеро́к" — круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай, расположен у озера Манжерокского.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Банки
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг Аудио 
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Экономика и бизнес
Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Комбинирование обоев: секреты создания объёмного эффекта
Светлана Крючкова рассказала, как прокусила Збруеву палец на пробах, и это сыграло огромную роль в её жизни
Подзимний посев: как подготовить грядки к зиме и весенним урожаям
Как санкции повлияли на сотрудничество между Россией и Китаем
Китай ускоряет автоматизацию: роботы взялись за электромобили
Уход за кутикулой: какие масла помогут сохранить красоту и здоровье ногтей?
На курорте Алтая создадут 30 километров горнолыжных трасс
Смертельные ДТП: что приводит к трагедиям на дороге
Эксперт Балашов напомнил, что на рост цен на рыбу влияет природный фактор: год через год
Какие интеллектуальные игры подойдут собаке? Советы кинолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.