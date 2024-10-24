На курорте Алтая создадут 30 километров горнолыжных трасс

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

На строительство 30 километров горнолыжных трасс и двух подвесных канатных дорог на курорте "Манжерок" (Алтай) направят более 22 миллиардов рублей. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе места отдыха.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Предполагается, что новые объекты построят к 2026 году. После реализации проекта общая протяжённость трасс составит свыше 80 километров, а число канатных дорог возрастёт до 7. При этом известно, что в зимнем сезоне 2024-2025 годов будут работать примерно 50 километров трасс и 5 канатных дорог.

Ранее Pravda.Ru писала, что скалы Алтая избавят от граффити с помощью туристического налога.

Уточнения

Всесезонный курорт "Манжеро́к" — круглогодичный горнолыжный курорт в Республике Алтай, расположен у озера Манжерокского.

