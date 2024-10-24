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Число заражённых неизвестным вирусом в Эквадоре растет

1:45
Туризм

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило срочное предупреждение для туристов, планирующих поездки в Эквадор, после регистрации двух случаев заболевания, вызванного вирусом Оропуче (OROV).

Число заражённых неизвестным вирусом в Эквадоре растет
Фото: Wikipedia by Jlwad, CC BY-SA 4.0

Этот вирус вызывает лихорадку и передаётся через укусы мошек, что создаёт серьёзные риски для здоровья туристов.

Эквадор является популярным направлением для путешественников, желающих насладиться природной красотой Галапагосских островов и тропических лесов Амазонки.

Однако прежде чем отправляться в этот уголок Южной Америки, туристам настоятельно рекомендуется ознакомиться с рекомендациями по безопасности, чтобы избежать возможных рисков заражения.

Симптомы вируса Оропуче проявляются через несколько дней после инфицированного укуса насекомого.

Чаще всего заболевание сопровождается лихорадкой, ознобом, головной болью, болью в мышцах и суставах, и хотя обычно симптомы проходят через неделю, у некоторых больных могут развиваться более тяжёлые осложнения, такие как менингит или энцефалит.

На данный момент в Эквадоре подтверждены только два случая, однако в 2024 году в девяти странах Северной и Южной Америки зарегистрировано более 10 000 случаев заражения этим вирусом.

Вспышки также наблюдались в Бразилии, Боливии, Колумбии, Перу и на Кубе.

Пока не существует вакцин или специфических препаратов для лечения вируса Оропуче, поэтому важнейшей мерой профилактики остаётся защита от укусов насекомых.

Лечение заболевания носит поддерживающий характер, направленный на облегчение симптомов.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Респу́блика Эквадо́р (исп. República del Ecuador [reˈpuβlika ðel ekwaˈðor]), — унитарное государство на северо-западе Южной Америки. На западе Эквадор омывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге — с Перу. В состав Эквадора входят острова Галапагос.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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