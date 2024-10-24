Как лучше подготовиться к перелёту: советы от стюардесс

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелёты в "час-пик" могут превратиться в настоящую пытку, особенно если вы не умеете засыпать в самолёте.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Даже если удастся забронировать место получше, затёкшая шея и запрет на откидывание кресла сильно усложняют попытки выспаться.

По словам стюардессы, один из способов облегчить сон в полёте — поесть перед взлетом. Но важно не переедать.

Стюардесса советует съесть что-то лёгкое перед полётом, чтобы избежать неприятных ощущений во время турбулентности. Это не должно быть что-то слишком тяжёлое, даже бублик или тост подойдут.

Опытные путешественники, пересекающие несколько часовых поясов, часто сразу засыпают после взлёта, а пропуск приёма пищи экономит время сна.

Стюардессы не разбудят вас ради еды, если вы уснули. Если вам всё-таки захочется поесть после пробуждения, просто попросите бортпроводника принести еду.

Некоторые стюардессы предпочитают приносить свою еду в самолёт, так как еда на борту часто не самого лучшего качества.

Картофель, консервы, орехи и овсянка — популярные варианты для перекуса. К тому же, избегайте солёных продуктов, так как на высоте вздутие живота становится реальной проблемой.

Уточнения

Турбуле́нтность устар. турбуле́нция (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), турбуле́нтное тече́ние — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

