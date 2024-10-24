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Черепашья пещера: таинственное место на Сипадане

2:01
Туризм

Коралловый треугольник — одно из лучших мест в мире для дайвинга благодаря богатству морской жизни и уникальным рифам.

Черепашья пещера: таинственное место на Сипадане
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Включая более 600 видов кораллов и тысячи видов рыб, этот регион охватывает Индонезию, Филиппины, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Соломоновы Острова.

Но среди них особо выделяется остров Сипадан у восточного побережья Малайзии.

Этот заповедник морской жизни защищает уникальные экосистемы, и доступ сюда строго ограничен для сохранения природы.

Сипадан известен своими захватывающими местами для дайвинга, такими как Drop Off, где рифовые стены внезапно обрываются вниз на 600 метров в глубину.

Именно эта уникальная геология делает остров домом для множества видов, включая барракуд, рифовых акул, скатов манта и морских черепах.

Одно из самых знаменитых мест на Сипадане — Барракуда-Пойнт, где можно увидеть огромные стаи барракуд, словно торнадо, кружащие в воде.

Также стоит упомянуть "Черепашью пещеру" — печально известное место, где можно увидеть останки морских черепах, не сумевших найти выход.

Это место было открыто Жаком-Ивом Кусто во время съёмок документального фильма в 1989 году, что способствовало популяризации Сипадана.

Путешественникам стоит помнить, что на острове больше нет отелей — для проживания вам нужно остановиться на соседнем острове Мабул или на косе Капалаи.

Там есть великолепные курорты и дайвинг-центры, но бронировать места нужно заранее из-за ограниченного количества разрешений на посещение Сипадана.

Даже если вы не дайвер, здесь можно заняться снорклингом, наслаждаясь ярким подводным миром.

Важно помнить, что для защиты рифов лучше использовать экологически безопасные солнцезащитные кремы.

Уточнения

Сипадан (малайск. Sipadan) — небольшой остров в Малайзии, восточная часть штата Сабах. Представляет собой конус потухшего вулкана.

Жак-Ив Кусто́ (фр. Jacques-Yves Cousteau; 11 июня 1910, Сент-Андре-де-Кюбзак, Бордо, Франция — 25 июня 1997, Париж, Франция) — французский исследователь Мирового океана, фотограф, режиссёр, изобретатель, автор множества книг и фильмов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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