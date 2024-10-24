В России автотуристам не хватает кемпингов — эксперт

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент "Лиги караванеров" Андрей Артюхов заявил, что автотуристам в нашей стране сильно не хватает кемпингов. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Фото: web.archive.org by Александр Жилинский, CC BY 3.0

По словам эксперта, в РФ недостаточно техники для создания и обустройства автокемпингов.

"Одновременно в России работает 310 компаний в сфере производства оборудования для автопутешествий и его аренды. Спрос на технику растёт ежегодно примерно на 15%, компании выпускают по 3,5 тысячи автодомов и другой техники для автопутешествий, но не справляются со спросом: они могут пока обеспечить рост лишь на 10%. Как следствие, есть дефицит, очереди", — заявил Андрей Артюхов.

Кроме того, по его мнению, автотуризму уделяют недостаточно внимания в рамках государственной политики.

"У нас по данным на октябрь 2024 года 432 кемпинга, которые могут обеспечить полноценное размещение. Этого мало не только для автотуристов, но и для владельцев автодомов. Мы продвигаем автомобильные путешествия по стране, но людям негде останавливаться. В итоге мы не видим этих туристов, так как они вынуждены выбирать серую зону или отдыхать дикарём. Очевидно, что автотуризму не хватает внимания в рамках государственной политики", — сообщил эксперт.

Ранее Pravda.Ru писала о лучших автомобилях для дальних путешествий и кемпинга.

Уточнения

Ке́мпинг — оборудованный летний лагерь для автотуристов c местами для установки палаток или лёгкими домиками, местами для стоянки автомобилей и туалетами.

