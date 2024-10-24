Итальянский город, застывший в Средневековье

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Основанная этрусками, город стал важным центром текстильной промышленности Европы в Средние века, но утратил своё экономическое величие в XVI веке после восстания против налога на соль, введённого Папой Римским.

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Этот бунт обернулся для города многовековым упадком, однако позволил сохранить подлинную средневековую архитектуру.

Ателье Джудитты Броццетти, сохраняет древние традиции ткачества. Мастерская, основанная в 1920-х годах, продолжает производство текстиля на старинных ткацких станках.

Туристы могут не только увидеть процесс создания тканей, но и заказать уникальные изделия.

Галерея Умбрии — это ещё одно знаковое место, где хранятся редкие средневековые артефакты, в том числе скатерти XIV и XV веков, сохранившие уникальный стиль и мастерство своего времени.

Это важное место, чтобы понять всю историю Перуджи.

Не менее интересна мастерская витражей Moretti Caselli, где с конца XIX века создаются удивительные работы, включая витраж королевы Маргариты.

Этот музей-мастерская также открыт для экскурсий, и его посетители могут полюбоваться историческими шедеврами.

Прогулки по узким улочкам вокруг Пьяцца IV Ноября переносят в глубь истории. Здесь до сих пор можно найти скрытые сокровища, как, например, старинную терракотовую фабрику.

Уточнения

Перу́джа (итал. Perugia МФА: , лат. Perusia) — столица итальянской области Умбрия, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на гряде холмов, откуда открывается вид на долину Тибра и Тразименское озеро.

