Основанная этрусками, город стал важным центром текстильной промышленности Европы в Средние века, но утратил своё экономическое величие в XVI веке после восстания против налога на соль, введённого Папой Римским.
Этот бунт обернулся для города многовековым упадком, однако позволил сохранить подлинную средневековую архитектуру.
Ателье Джудитты Броццетти, сохраняет древние традиции ткачества. Мастерская, основанная в 1920-х годах, продолжает производство текстиля на старинных ткацких станках.
Туристы могут не только увидеть процесс создания тканей, но и заказать уникальные изделия.
Галерея Умбрии — это ещё одно знаковое место, где хранятся редкие средневековые артефакты, в том числе скатерти XIV и XV веков, сохранившие уникальный стиль и мастерство своего времени.
Это важное место, чтобы понять всю историю Перуджи.
Не менее интересна мастерская витражей Moretti Caselli, где с конца XIX века создаются удивительные работы, включая витраж королевы Маргариты.
Этот музей-мастерская также открыт для экскурсий, и его посетители могут полюбоваться историческими шедеврами.
Прогулки по узким улочкам вокруг Пьяцца IV Ноября переносят в глубь истории. Здесь до сих пор можно найти скрытые сокровища, как, например, старинную терракотовую фабрику.
Перу́джа (итал. Perugia МФА: , лат. Perusia) — столица итальянской области Умбрия, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на гряде холмов, откуда открывается вид на долину Тибра и Тразименское озеро.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.