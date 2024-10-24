Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты по выращиванию и уходу за молочаем
Как одеться на собеседование и произвести впечатление: советы для женщин
Стерилизация и здоровье: что нужно знать владельцам собак
Почему в современных авто так много экранов
Накачай ноги с помощью стены: необычный, но эффективный метод
Простые хитрости, которые сделают овощные блюда ярче и вкуснее
Змеи и холод: как они выживают зимой
Яна Рудковская хочет иметь историческую квартиру в Санкт-Петербурге
Нина Останина считает, что государство может помогать с погашением ипотеки семьям с детьми

Итальянский город, застывший в Средневековье

1:30
Туризм

Основанная этрусками, город стал важным центром текстильной промышленности Европы в Средние века, но утратил своё экономическое величие в XVI веке после восстания против налога на соль, введённого Папой Римским.

Итальянский город, застывший в Средневековье
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот бунт обернулся для города многовековым упадком, однако позволил сохранить подлинную средневековую архитектуру.

Ателье Джудитты Броццетти, сохраняет древние традиции ткачества. Мастерская, основанная в 1920-х годах, продолжает производство текстиля на старинных ткацких станках.

Туристы могут не только увидеть процесс создания тканей, но и заказать уникальные изделия.

Галерея Умбрии — это ещё одно знаковое место, где хранятся редкие средневековые артефакты, в том числе скатерти XIV и XV веков, сохранившие уникальный стиль и мастерство своего времени.

Это важное место, чтобы понять всю историю Перуджи.

Не менее интересна мастерская витражей Moretti Caselli, где с конца XIX века создаются удивительные работы, включая витраж королевы Маргариты.

Этот музей-мастерская также открыт для экскурсий, и его посетители могут полюбоваться историческими шедеврами.

Прогулки по узким улочкам вокруг Пьяцца IV Ноября переносят в глубь истории. Здесь до сих пор можно найти скрытые сокровища, как, например, старинную терракотовую фабрику.

Уточнения

Перу́джа (итал. Perugia МФА: , лат. Perusia) — столица итальянской области Умбрия, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на гряде холмов, откуда открывается вид на долину Тибра и Тразименское озеро. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера
Красота и стиль
Как сбросить вес к Новому году: простые советы фитнес-тренера Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Последние материалы
Простые хитрости, которые сделают овощные блюда ярче и вкуснее
Итальянский город, застывший в Средневековье
Змеи и холод: как они выживают зимой
Яна Рудковская хочет иметь историческую квартиру в Санкт-Петербурге
Нина Останина считает, что государство может помогать с погашением ипотеки семьям с детьми
Индия и Россия работают над "зависшими" рупиями
В чём разница между сахарами в фруктах и сладостях: объяснение врача
БЭК "Визир". Новый виток в развитии российских беспилотных морских систем
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как очистить духовку от сложных загрязнений: проверенный метод
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.