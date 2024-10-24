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В Ассоциации туроператоров России рассказали про новый документ для получения шенгена

1:03
Туризм

Европейский союз ужесточил правила получения шенгенской визы для россиян, сообщает "Рамблер".

В Ассоциации туроператоров России рассказали про новый документ для получения шенгена
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Теперь, помимо стандартного пакета документов, необходимо предоставить выписку о трудовом стаже за последние 10 лет.

Это правило распространяется на всех заявителей старше 18 лет, независимо от цели поездки.

Визовые центры Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Мальты, Хорватии и Эстонии уже внесли изменения в список необходимых документов.

Выписка должна быть подписана цифровой или "живой" подписью.

Индивидуальные предприниматели должны предоставить справку 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, а также выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство ОГРН.

Безработные заявители должны предоставить документ, подтверждающий их связь с Россией, например, справку о владении недвижимостью.

Новые правила связаны с решением Еврокомиссии от 11 сентября 2024 года.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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