В Ассоциации туроператоров России рассказали про новый документ для получения шенгена

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейский союз ужесточил правила получения шенгенской визы для россиян, сообщает "Рамблер".

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Теперь, помимо стандартного пакета документов, необходимо предоставить выписку о трудовом стаже за последние 10 лет.

Это правило распространяется на всех заявителей старше 18 лет, независимо от цели поездки.

Визовые центры Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Мальты, Хорватии и Эстонии уже внесли изменения в список необходимых документов.

Выписка должна быть подписана цифровой или "живой" подписью.

Индивидуальные предприниматели должны предоставить справку 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, а также выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство ОГРН.

Безработные заявители должны предоставить документ, подтверждающий их связь с Россией, например, справку о владении недвижимостью.

Новые правила связаны с решением Еврокомиссии от 11 сентября 2024 года.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

