Европейский союз ужесточил правила получения шенгенской визы для россиян, сообщает "Рамблер".
Теперь, помимо стандартного пакета документов, необходимо предоставить выписку о трудовом стаже за последние 10 лет.
Это правило распространяется на всех заявителей старше 18 лет, независимо от цели поездки.
Визовые центры Болгарии, Венгрии, Испании, Италии, Мальты, Хорватии и Эстонии уже внесли изменения в список необходимых документов.
Выписка должна быть подписана цифровой или "живой" подписью.
Индивидуальные предприниматели должны предоставить справку 2-НДФЛ или 3-НДФЛ, а также выписку из ЕГРЮЛ или свидетельство ОГРН.
Безработные заявители должны предоставить документ, подтверждающий их связь с Россией, например, справку о владении недвижимостью.
Новые правила связаны с решением Еврокомиссии от 11 сентября 2024 года.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.