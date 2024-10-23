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Супружеская пара из США сократила расходы на жизнь после переезда в Италию

Туризм

Супружеская пара из США переехала в Италию, чтобы выйти на пенсию, сообщает CNN.

Супружеская пара из США сократила расходы на жизнь после переезда в Италию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Американская пара Тони и Франсин Смаррелли переехали в Италию из США в 2023 году. Они выбрали Скалею, Калабрия, из-за привлекательного качества жизни и вида на море.

Пара потратила 80 000 евро на ремонт и обновление дома, который они приобрели за 150 000 евро.

Стоимость жизни в Италии оказалась значительно ниже, чем в США, особенно для пенсионеров. Смаррелли сократили свои расходы на проживание почти на 3000 долларов в месяц, что составляет 36 000 долларов в год.

Пара наслаждается всем, что может предложить Италия, и проводит время вместе, исследуя близлежащие деревни. Смаррелли советуют провести тщательное онлайн-исследование и посмотреть разные регионы Италии перед принятием решения о переезде.

Уточнения

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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