На самолётах JetBlue отказались от горячих блюд для пассажиров эконом-класса

Авиакомпания JetBlue больше не предлагает пассажирам эконом-класса горячие блюда, сообщает CNN.
JetBlue убирает горячие блюда из меню эконом-класса трансатлантических рейсов. Новое меню соответствует стандартам высококачественных блюд.
Изменение направлено на предоставление выгодных тарифов пассажирам. Сокращение расходов связано с реализацией стратегии JetForward.
Во 2 квартале 2024 года JetBlue получила чистую прибыль в размере 25 миллионов долларов. В 2023 году авиакомпания сообщила об убытке в размере 151 миллиона долларов.
JetBlue планирует открыть залы ожидания в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди с конца 2025 года.
Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха.
JetBlue Airways — американская бюджетная авиакомпания (лоукост), принадлежащая JetBlue Airways Corporation.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.