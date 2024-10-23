На самолётах JetBlue отказались от горячих блюд для пассажиров эконом-класса

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания JetBlue больше не предлагает пассажирам эконом-класса горячие блюда, сообщает CNN.

Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, PDM

JetBlue убирает горячие блюда из меню эконом-класса трансатлантических рейсов. Новое меню соответствует стандартам высококачественных блюд.

Изменение направлено на предоставление выгодных тарифов пассажирам. Сокращение расходов связано с реализацией стратегии JetForward.

Во 2 квартале 2024 года JetBlue получила чистую прибыль в размере 25 миллионов долларов. В 2023 году авиакомпания сообщила об убытке в размере 151 миллиона долларов.

JetBlue планирует открыть залы ожидания в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди с конца 2025 года.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха.



JetBlue Airways — американская бюджетная авиакомпания (лоукост), принадлежащая JetBlue Airways Corporation.



