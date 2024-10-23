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С детьми можно прекрасно провести время в "Убежище Машату" в Ботсване

0:54
Туризм

Эксперты рассказали про новый "Семейный счастливый час" в "Убежище Машату", сообщает Breaking Travel News.

С детьми можно прекрасно провести время в "Убежище Машату" в Ботсване
Фото: web.archive.org by Sonnenhügel, CC BY 3.0

Заповедник Машату в Ботсване представил новый "Семейный счастливый час" в Matebole Elephant Hide.

Семейный час позволяет семьям с детьми до 12 лет наблюдать за дикой природой крупным планом.

Стоимость часа составляет 35 долларов с человека, что делает занятие доступным для всей семьи.

В PhotoMashatu есть мини-штативы для мобильных телефонов для детей.

Mashatu предлагает новые потрясающие семейные предложения на предстоящие полугодовые и рождественские каникулы.

Акции действуют с 16 по 31 октября 2024 года, а также в декабре 2024 года и январе 2025 года.

Уточнения

Дети — человек в период детства (мн. ч.).

Ботсва́на — независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере — с Намибией, на северо-востоке — с Замбией, на востоке — с Зимбабве, не имеющее выхода к морю.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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