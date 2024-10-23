Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдова Юдашкина рассказала, что её внуки соскучились по России: не могут приехать в Москву
Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения
Психолог Бурова рассказала, кто виноват в том, что мужчина изменяет женщине
Простые ингредиенты, а результат невероятный: идеальные котлеты у вас дома
Биологи раскрыли уникальную способность гекконов воспринимать вибрации
Чемпион НХЛ продлил контракт с Полом Морисом
Россиянам посоветовали не спешить с оформлением ипотеки при высокой ключевой ставке
Терапевт перечислил фрукты, которые нужно есть зимой
Крупные астероиды, включая "убийцу городов", пролетят мимо Земли 24 октября

Новая тенденция в путешествиях заставляет пары "расставаться" во время сна

1:05
Туризм

Наблюдается следующая тенденция в путешествиях: пары "расстаются" перед сном, сообщает FoxNews.

Новая тенденция в путешествиях заставляет пары "расставаться" во время сна
Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

Все больше людей предпочитают спать отдельно от своих партнеров во время путешествий. 63% путешественников лучше спят в одиночестве. 37% предпочитают спать в отдельной кровати, а 3 из 4 путешествующих с детьми спят отдельно.

Согласно исследованию AASM, в 2023 году пары заявили, что спят в разных комнатах для улучшения качества сна.

Раздельный сон позволяет каждому создать комфортные условия для сна. Это может снизить количество ссор и усилить связь между партнерами.

Супружеским парам следует проводить время вместе перед сном. Важно поддерживать диалог. Решение о раздельном сне подходит не для каждого человека.

Hilton отмечает рост числа "разводов во сне" среди пар. Некоторые отели предлагают смежные номера для пар, желающих спать отдельно.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Тенде́нция — сравнительно устойчивое направление развития определенного явления, в котором совершается развитие чего либо (общества, экономики, культуры и тому подобное).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы
Красота и стиль
Как сделать волосы густыми и блестящими: полезные советы Аудио 
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Авто
LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией Аудио 
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход
Садоводство, цветоводство
Голубика на вашем участке: осенняя посадка и уход Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Неожиданное открытие на острове Пасхи меняет представления о движении мантии
Последние материалы
Крупные астероиды, включая "убийцу городов", пролетят мимо Земли 24 октября
Кошки в Древнем Египте: боги среди животных
Идеальный каменный сад без лишних затрат: раскрываем все хитрости
Россия увеличила экспорт нефти
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Бюджетный ремонт квартиры: достигаем лучших результатов без лишних затрат
Враг, а не друг: врач назвала пять категорий людей, которым вредно есть овощи
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА
Куртуа и Родриго не сыграют в Эль-Класико
Простые упражнения для красивой осанки от фитнес-эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.