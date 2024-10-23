Новая тенденция в путешествиях заставляет пары "расставаться" во время сна

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Наблюдается следующая тенденция в путешествиях: пары "расстаются" перед сном, сообщает FoxNews.

Фото: Wikipedia by Jon Asato, PDM

Все больше людей предпочитают спать отдельно от своих партнеров во время путешествий. 63% путешественников лучше спят в одиночестве. 37% предпочитают спать в отдельной кровати, а 3 из 4 путешествующих с детьми спят отдельно.

Согласно исследованию AASM, в 2023 году пары заявили, что спят в разных комнатах для улучшения качества сна.

Раздельный сон позволяет каждому создать комфортные условия для сна. Это может снизить количество ссор и усилить связь между партнерами.

Супружеским парам следует проводить время вместе перед сном. Важно поддерживать диалог. Решение о раздельном сне подходит не для каждого человека.

Hilton отмечает рост числа "разводов во сне" среди пар. Некоторые отели предлагают смежные номера для пар, желающих спать отдельно.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





Тенде́нция — сравнительно устойчивое направление развития определенного явления, в котором совершается развитие чего либо (общества, экономики, культуры и тому подобное).



