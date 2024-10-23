Россиянам рассказали о создании национальных туристических маршрутов

На сегодняшний день в России разработано 56 национальных туристических маршрутов, охватывающих 50 регионов страны. Они предоставляют путешественникам возможность познакомиться с самыми увлекательными достопримечательностями, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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По его словам, развитие туристической инфраструктуры представляет собой многофасетную задачу, которую правительство решает по поручению президента Владимира Путина. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечивается доступность отдыха для граждан и создаются новые маршруты.

Также он сообщил, что национальные маршруты охватывают все федеральные округа, при этом Северо-Западный округ лидирует, имея 16 маршрутов, получивших статус "национальных".

Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что каждый маршрут является результатом работы команд на местах, представляя собой уникальный и готовый туристический продукт.