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Российские авиакомпании могут снова запустить полёты в Малайзию

Туризм

Авиакомпании России могут снова начать выполнять рейсы в Малайзию. Эту информацию озвучил заместитель министра транспорта Владимир Потешкин на авиафоруме ICAN.

Российские авиакомпании могут снова запустить полёты в Малайзию
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

По словам Потешкина, возобновление полетов будет зависеть от педагогического интереса со стороны туристов и экономической целесообразности для авиаперевозчиков.

Россия также открыта для рассмотрения заявок от малайзийских авиаперевозчиков на организацию рейсов в нашу страну, добавил замглавы министерства. На форуме планируется обсудить перспективы развития авиасообщения с дружественными государствами, а также с теми странами, которые хотят начать или возобновить свои полёты в Россию, передает ТАСС.

 

Уточнения

Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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