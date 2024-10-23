Глава Минтранса заявил, что цены на авиабилеты в РФ останутся доступными

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цена на авиабилеты в России останется на приемлемом уровне, что обеспечивается в том числе благодаря программам субсидирования, сообщил министр транспорта Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Он также упомянул федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов", цель которого – повысить авиационную доступность. Однако это невозможно без улучшения инфраструктуры аэропортов. В ближайшие пять лет в России планируется реконструировать и построить не менее 75 аэродромов. В частности, новые аэропорты появятся в Омске, Шикотане, Иркутске и Новороссии.

"Привлекаем не только средства федерального бюджета, но и частные инвестиции. Цена на билеты останется доступной, в том числе благодаря трем программам субсидирования. Только в 2024 году суммарный объем финансирования составил почти 25 млрд рублей", - отметил министр.

Кроме того, он сообщил, что в 2024 году будут открыты новые аэровокзалы в аэропортах Ставрополя и Магадана, а также в "Байкале".

Уточнения

Рома́н Влади́мирович Старово́йт (род. 20 января 1972, Курск) — российский государственный и политический деятель. Министр транспорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.



