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Роскачество: более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отелей

Туризм

Более трети российских туристов при выборе гостиницы как в России, так и за рубежом не обращают внимания на ее "звездность", при этом 11% ищут пятизвездочные отели, говорится в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества, результаты которого есть у РИА Новости.

Роскачество: более трети россиян не обращают внимания на "звездность" отелей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В исследовании приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, которые за последние 12 месяцев хоть раз пользовались любыми гостиничными услугами.

Аналитики также выяснили, что большинство россиян — две трети (66%) — убеждены в том, что присвоение "звезд" гостиницам влияет на качество предоставляемых услуг, а четверть проверяют, соответствует ли заявленная оценка свидетельству о классификации отеля.

Согласно исследованию, больше половины респондентов (56%) считают, что "звездность" отелей, как правило, соответствует заявленному уровню, еще 6% убеждены, что количество звезд на самом деле не определяет качество услуг. "А вот 36% опрошенных кажется, что отели часто не соответствуют заявленной категории, и 3% считают, что все гостиницы не оправдывают полученные звезды.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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