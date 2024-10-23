СМИ: такси в Москве до конца 2024 года подорожает на 30 процентов

С 25 октября в Москве ожидается увеличение цен на такси. Об этом сообщает газета "Известия".

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, PDM

Согласно данным агрегатора, стоимость за километр и за минуту в тарифе "Комфорт" возрастет на 25%, увеличившись с 12 до 15 рублей. При этом к цене подачи автомобиля будут добавлены один километр и три минуты вместо текущих двух километров и шести минут. Минута ожидания также подорожает — с 13 до 15 рублей. О плане по изменению цен на другие тарифы будет сообщено позже.

Эксперты считают, что, несмотря на увеличение тарифов на 25% для ряда услуг, средняя стоимость поездок вырастет всего на 3-4%. Это объясняется тем, что итоговая цена формируется с учетом подачи машины, дополнительных услуг, спроса и количества доступных автомобилей на линии.

В то же время ряд перевозчиков полагает, что цены такси вырастут сильнее — вплоть до 30 процентов.