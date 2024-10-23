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Туристам рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа

2:51
Туризм

Опытные путешественники знают, как можно провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа. Как можно собраться в отпуск, взять все необходимое, но при этом не использовать услуги багажа рассказал инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы туристического клуба "Волчица" Дмитрий Алёшкин.

Туристам рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

По его словам, когда планируется поездка, туристы зачастую берут с собой чемоданы и оплачивают багаж.

"Я понимаю. Если вы хотите сэкономить именно на весе, у вас вес багажа или ручной клади, если летите в Turkey или Emirates, условно говоря, 8 килограммов ручная кладь. Прямо реально до 12 ее дозволяют, потому что отдельно компьютер всегда взвешивается, отдельно планшет. Если негласно, 12 килограмм вы можете провезти, потому что всегда вам скажут, что у вас ручная кладь слишком тяжелая, вы можете оттуда достать что-то и взять в руки. Ноутбук, книжку и так далее — это вы в руках можете нести, и это не считается общим весом. Это такой секрет небольшой. А дальше, сэкономьте на весе самой сумки, чтобы она у вас минимально сама пустая сумка, ручная кладь весила, но при этом по габаритам подходила под требования авиакомпании", — отметил специалист.

Он также добавил, что в случае длительной поездки нужно посчитать, сколько нужно вещей взять с собой на неделю в минимуме. Это, в первую очередь, одежда: в основном нижнее белье, футболки, шорты, штаны и так далее. Это 5-6 килограмм максимум будет весить.

"У вас средний вес того, чем вы пользуетесь в реальности, если вы не тащите с собой, грубо говоря, часть своей жизни из квартиры в виде каких-нибудь книг, настольных игр и прочего, а просто минимальные вещи для каждодневного употребления, с точки зрения мужчины, на три недели — это четыре футболки, восемь пар носков, двое штанов, одни шорты. Всё. Весь ваш багаж", — добавил Алёшкин.

Если везете костюм — он всегда в портпледе отдельно провозится, он не считается за вес в ручной клади. Если у вас какая-то деловая встреча планируется.


У вас есть вес, — 8 килограмм, предположим. Сложите все вещи, которые вы хотите с собой взять. Взвесьте их. Условно получилось 20 килограмм. Дальше из всего этого, — кстати, это правило везде так работает, — начинайте откладывать в сторону, без чего вы точно можете обойтись. Не то, что вам точно нужно, а без чего вы можете обойтись, — считает эксперт.

 

 

 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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