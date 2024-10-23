Туристка посоветовала брать тёплую одежду для отдыха в Турции осенью

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Туристка, отдыхающая в Турции, обратилась к тем, кто собирается в эту популярную страну в октябре, с важным советом. Она поделилась, что погода в этот период может существенно испортить впечатления от отдыха.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

"Если вы планируете осенние каникулы в Турции, не забудьте взять с собой куртку. Здесь холодно. Футболки и шорты вам не пригодятся, лучше захватите свитера и пальто, потому что температура совсем не радует", — рассказала в своём видео блогер из TikTok @travelswithroxy.

В ролике также видны её дети, которые дрожали от холода. Путешественница не ожидала такой прохлады и была вынуждена приобрести тёплую одежду на месте. Днём же погода остаётся приятной: светит солнце, но заметно холоднее утром и вечером.

"Сейчас 9:20 утра. Вода в бассейне словно в ледяной ванне. Солнце светит, но мы всё равно мёрзнем", — отметила туристка, добавив, что в её отеле не предусмотрен подогрев бассейна.

Некоторые пользователи согласились с автором, заметив, что в октябре в Турции действительно бывает прохладно, особенно утром и вечером. Однако нашлись и те, кто не согласился с её мнением.

"Мы сейчас в Мармарисе. Погода отличная, днём жарко, вечером чуть прохладнее", — написал один из комментаторов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 10 дней в Анталии ожидается комфортная погода для отдыха. Днём температура будет колебаться от +24°C до +27°C, ночью — от +16°C до +17°C.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

