Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске

Поездка на автомобиле в новогодний отпуск может стать отличным способом сэкономить. Как отметил турэксперт Сергей Ромашкин в беседе с ОТР, путешествие на личном транспорте позволяет туристам посетить больше мест и не переживать о том, сколько вещей они с собой берут.
"Поездка на своей машине экономит где-то до 40% от общей стоимости поездки", — сообщил эксперт.
Он также посоветовал вместо отелей выбирать гостевые дома или апартаменты, что особенно выгодно для семей из четырёх-пяти человек, которым пришлось бы бронировать несколько номеров в гостинице.
Тем не менее, Ромашкин отметил, что на экскурсионной программе экономить не стоит, особенно в период новогодних праздников.
"Всё-таки имеет смысл спланировать программу так, чтобы кто-то вас сопровождал по городу, показывал достопримечательности. Это не так дорого стоит", — подчеркнул он.
Среди популярных направлений для новогоднего отдыха эксперт выделил города Золотого кольца, Татарстан и Подмосковье, где рост цен составит всего 10%.
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.
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