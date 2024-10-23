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Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске

1:09
Туризм

Поездка на автомобиле в новогодний отпуск может стать отличным способом сэкономить. Как отметил турэксперт Сергей Ромашкин в беседе с ОТР, путешествие на личном транспорте позволяет туристам посетить больше мест и не переживать о том, сколько вещей они с собой берут.

Турэксперт объяснил, как сэкономить на новогоднем отпуске
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

"Поездка на своей машине экономит где-то до 40% от общей стоимости поездки", — сообщил эксперт.

Он также посоветовал вместо отелей выбирать гостевые дома или апартаменты, что особенно выгодно для семей из четырёх-пяти человек, которым пришлось бы бронировать несколько номеров в гостинице.

Тем не менее, Ромашкин отметил, что на экскурсионной программе экономить не стоит, особенно в период новогодних праздников.

"Всё-таки имеет смысл спланировать программу так, чтобы кто-то вас сопровождал по городу, показывал достопримечательности. Это не так дорого стоит", — подчеркнул он.

Среди популярных направлений для новогоднего отдыха эксперт выделил города Золотого кольца, Татарстан и Подмосковье, где рост цен составит всего 10%.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Золото́е кольцо́ Росси́и — туристский маршрут, проходящий по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центрам народных ремёсел.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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