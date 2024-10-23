Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, сколько Елена Проклова зарабатывает за один выход на сцену
Российские ученые открывают новую эру в разработке лекарств
Эксперты: треть ипотечников не заплатят за первый взнос более 1,5 млн руб.
Муж Риты Дакоты рассказал, почему у него до сих пор нет детей: избегал семейных, чтобы не заразиться
Диетолог Филатова раскрыла неочевидный вред овощей
Врач назвал приводящие к болезням сердца продукты
Для чистой и ровной кожи: маска для лица с овсяными хлопьями
Число ДТП с самокатами в Москве резко сократилось почти на 50 процентов
На Украине конфисковали дорогостоящее имущество Таисии Повалий

Россияне стали чаще бронировать отели по стране

1:30
Туризм

С 1 по 10 ноября россияне увеличили бронирование отелей по всей стране на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Об этом сообщает Газета.Ru.

Россияне стали чаще бронировать отели по стране
Фото: Wikipedia by Themidget17, CC BY-SA 4.0

Наибольшее увеличение бронирований наблюдается в Новосибирске, где рост составил 82% за год, в Москве — 46%, Геленджике и Архызе — по 43%, в Екатеринбурге — 31%, в Пятигорске — 27%, в Калининграде — 24%, в Сочи — 22%, а также в Красной Поляне и селе Эсто-Садок — 11%.

В числе популярных направлений для бронирований оказались Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Ярославль, Екатеринбург и Псков.

Средняя цена ночлега в объектах размещения по стране составила 5 тыс. рублей, что на 11% больше, чем год назад.

В этом ноябре россияне чаще всего бронируют отели без звезд (29% всех бронирований), апартаменты (25%), трехзвездочные отели (17%) и четырехзвездочные (13%). На гостевые дома приходится 5% бронирований, на хостелы — 4%, пятизвездочные и двухзвездочные — по 3%, а на глэмпинги, коттеджи и кемпинги — 1%.

 

 

Уточнения

Брони́рование - размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов
Советы
Укройте виноград правильно: простые рекомендации для садоводов Аудио 
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания орхидей: все нюансы, о которых нужно знать Аудио 
Популярное
Десятки стран вывозят золото из американских и британских хранилищ

В последнее время вывоз драгоценного металла из хранилищ США и Великобритании стал массовым явлением, говорится в материале издания Golden Eagle.

Golden Eagle: десятки стран вывозят золото из хранилищ в США и Британии
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Сводка с фронта: ВСУ в Курскую область бросили американские танки Абрамс, пригороды Новогродовки усеяны трупами ВСУ
Платёжная система Мост БРИКС выведет из-под санкций огромный рынок товаров и услуг
Как правильно хранить летнюю резину зимой: советы эксперта
Танк Т-72Б3М. Современная интерпретация классики русского оружия Дмитрий Плотников Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов Кельто-славянский союз и чёрная гроза — об этом когда-то говорили, а сегодня только думают Сергей Лебедев
Загадка драгоценных камней: откуда берутся бриллианты и изумруды
Готовим оладьи из капусты быстро и вкусно: особенно хороши со сметаной или соусом из йогурта
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Последние материалы
Кабмин расширяет возможности для абитуриентов: новые спортивные турниры для поступления без экзаменов
Хуснуллин заявил об отказе от господдержки ипотеки на период высокой инфляции
Брюссельские бюрократы: Виктор Орбан обвинил Европу в расширении конфликта на Востоке
Безопасная перевозка собак в авто: что нужно знать каждому владельцу
Главная цель: страны БРИКС готовы возглавить реформирование мировой системы управления
Бразилия стремится к глобальному миру на фоне эскалации международных конфликтов
Надежные руки: Бразилия примет эстафету лидерства в БРИКС
Си Цзиньпин призвал к предотвращению распространения и эскалации конфликта в Украине
Отца Филиппа Киркорова вытащили с того света: он слаб
Обломки спутника Intelsat-33e угрожают российским аппаратам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.