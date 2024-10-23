Россияне стали чаще бронировать отели по стране

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 по 10 ноября россияне увеличили бронирование отелей по всей стране на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила пресс-служба сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by Themidget17, CC BY-SA 4.0

Наибольшее увеличение бронирований наблюдается в Новосибирске, где рост составил 82% за год, в Москве — 46%, Геленджике и Архызе — по 43%, в Екатеринбурге — 31%, в Пятигорске — 27%, в Калининграде — 24%, в Сочи — 22%, а также в Красной Поляне и селе Эсто-Садок — 11%.

В числе популярных направлений для бронирований оказались Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Ярославль, Екатеринбург и Псков.

Средняя цена ночлега в объектах размещения по стране составила 5 тыс. рублей, что на 11% больше, чем год назад.

В этом ноябре россияне чаще всего бронируют отели без звезд (29% всех бронирований), апартаменты (25%), трехзвездочные отели (17%) и четырехзвездочные (13%). На гостевые дома приходится 5% бронирований, на хостелы — 4%, пятизвездочные и двухзвездочные — по 3%, а на глэмпинги, коттеджи и кемпинги — 1%.

Уточнения

Брони́рование - размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

