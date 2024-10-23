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Путин отметил увеличение числа китайских туристов в России

1:16
Туризм

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин отметил рост туристических потоков между Россией и Китаем.

Путин отметил увеличение числа китайских туристов в России
Фото: freepik.com by tirachardz, PDM

Российский президент отметил увеличение спортивных и образовательных обменов между странами. Он также сказал, что в последнее время замечает множество китайских туристов в Московском Кремле.

"Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последнее время, месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России, в Москве, в Кремле", — отметил свои наблюдения Владимир Путин.

Он уточнил, что планируется провести более 400 мероприятий в рамках перекрёстных годов культуры с обеих сторон.

Напомним, 22 октября Путин встретился с Си Цзиньпином на саммите БРИКС, который проходит в Казани. В ходе встречи российский президент охарактеризовал отношения между Россией и Китаем как образцовые для современного мира. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина отличается многогранностью и "носит равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер".

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин - действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации; Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации.

Си Цзиньпи́н - действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики (КНР) с 2013 года, также председатель Центрального военного совета КНР (и КПК).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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